Corinaldo protagonista della prima serie Lonely Planet

Il Comune di Corinaldo tra i borghi protagonisti della prima serie podcast Lonely Planet. "Viaggio tra i borghi più belli d’Italia nelle Marche” è il titolo di sei episodi di 15 minuti realizzati da Lonely Planet, casa editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto il mondo, in collaborazione con l’Associazione Borghi più belli d’Italia nelle Marche.

La prima serie accompagnerà i viaggiatori alla scoperta di sei borghi nelle Marche: Gradara, Sassoferrato, Sarnano, Offida, Montecassiano e Corinaldo. Il format, scritto e condotto dalla voce di Doris Zaccone, conduttrice radiofonica del programma di Radio Capital “Capital in the World”, si pone come un nuovo strumento per accompagnare e consigliare i visitatori fornendo le informazioni pratiche che caratterizzano i contenuti Lonely Planet integrandole con il racconto e i consigli di chi è nato o ha scelto di vivere in questi luoghi. «Per realizzare questo progetto – commenta Zaccone – è stata indispensabile la partecipazione dell’associazione e delle persone del luogo. Senza i loro racconti e il loro entusiasmo non sarebbe stata la stessa cosa». «La scelta di raccontare un territorio anche attraverso una serie podcast fa parte di una precisa strategia volta a sperimentare nuovi linguaggi e a offrire ai viaggiatori un ecosistema sempre più ampio di strumenti di viaggio- ha dichiarato Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia- Siamo inoltre lieti che la prima serie sia dedicata ai borghi più belli delle Marche, un territorio molto amato dai nostri lettori e che nel 2020 ha ottenuto l’importante riconoscimento Best in Travel.». Si può trovare il podcast su Corinaldo su questa pagina https://www.lonelyplanetitalia.it/podcast/borghi-marche.

«Il valore di essere parte attiva di circuiti di eccellenza turistica è inestimabile – sottolinea il Sindaco di Corinaldo, Matteo Principi.- Come singole mete turistiche possiamo solo limitarci ad un "far sapere" ciò che siamo e ciò che facciamo. Ma uniti in un contesto unico e di qualità come I Borghi più belli d'Italia possiamo creare veramente occasioni di promozione trasversali, inedite, di qualità. Questo progetto con Lonely Planet si inserisce a pieno titolo in un percorso di valorizzazione del nostro borgo e di tutti i borghi delle Marche che oramai stiamo portando avanti con le tante associazioni e realtà che parlano e lavorano per il turismo di Corinaldo». «La visione di una Corinaldo leader nel posizionamento turistico passa attraverso una promozione di grande respiro che ci aiuti a amplificare il nostro brand Città Palcoscenico che ha in sè il ventaglio di grande qualità dei nostri prodotti turistici frutto della nostra identità» conclude l’Assessore alle Politiche culturali e turistiche, Giorgia Fabri.