"Nozze d'oro" con la maturità: la reunion di classe a 50 anni dall'esame

ANCONA - Sabato 17 settembre gli studenti della 5 H del liceo scientifico " Luigi di Savoia" di Ancona si sono dati appuntamento all' agriturismo "La Giuggiola" per festeggiare le nozze d'oro con l'esame di maturità.

La classe non era al completo per vari motivi. 50 anni sono passati, ma i presenti hanno dimostrato l'entusiasmo dei diciottenni sfidando anche il maltempo. Tra una portata e l'altra e un buon bicchiere di vino rosso i " ragazzi" hanno ricordato i momenti passati tra i banchi , i vari insegnanti, i compagni che non ci sono più. Dopo la foto di gruppo, si sono salutati con la promessa di ritrovarsi presto anche con la presenza di chi questa volta non ha potuto partecipare.