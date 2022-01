Alle Poste di Ancona arriva il "Libro dei francobolli" 2021

È disponibile anche ad Ancona “Il Libro dei Francobolli 2021”, la nuova raccolta di carte-valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero dello Sviluppo Economico, con relativi annulli del giorno di emissione e con un testo che spiega il tema e le motivazioni delle emissioni. Il libro non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il nostro Paese come un’affascinante storia di eccellenza.

Il piccolo rettangolo protagonista del Libro è una vera e propria opera d’arte che regala una nuova ribalta istituzionale e storica non solo a personaggi celebri, eventi, film, luoghi artistici e monumenti importanti ma anche a luoghi e personalità meno conosciuti che sono parte integrante della storia italiana e che costituiscono l’educazione civica del Paese.

Molte le emissioni del 2021. Tra i commemorativi il francobollo dedicato a Gianni Agnelli, a Ernesto Nathan, Arnoldo Mondadori, Grazia Deledda; per la serie delle eccellenze dello spettacolo, i francobolli di Giulietta Masina, Nino Manfredi, Gigi Proietti, Ennio Morricone e Bud Spencer; per la serie il senso civico i francobolli dedicati alle professioni sanitarie, alla sostenibilità ambientale, a Medici Senza Frontiere e all’Associazione Italiana Donne Medico; tra quelli dedicati al patrimonio naturale e paesaggistico i Tesori dell’Alta Murgia, la serie turistica con “L’Italia Riparte”; tra quelli sulle eccellenze del sistema produttivo ed economico” Gucci e Moto Guzzi oltre a quelli consueti dedicati alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A e al Santo Natale. Il Libro dei Francobolli 2021, rinnovato nella veste grafica e custodito in un’elegante confezione, contiene 122 carte valori postali, con una tiratura di 13mila esemplari numerati, può essere acquistato in tutti gli Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Ancona, negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito filatelia.poste.it.