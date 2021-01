Leroy Merlin, conto alla rovescia per Ancona: struttura ad alta sostenibilità

Sarà Ancona a ospitare il primo punto vendita Leroy Merlin delle Marche. Il concept del punto vendita di Ancona, che sarà inaugurato nella primavera del 2021 nell’ex zona industriale della Baraccola, è stato pensato per ridurre il più possibile l’impatto sull’ambiente e sul territorio, in particolare in termini di emissioni di CO2, fin dal cantiere e per tutta la vita del punto vendita.

Sostenibilità

In una nota infatti l’azienda comunica che «grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, con una potenza complessiva di 485 kWp, il punto vendita sarà autosufficiente dal punto di vista energetico per il 50% grazie a una produzione annua stimata pari a 614 MWh di energia rinnovabile, che garantirà una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera di circa 193 tonnellate all’anno. Un risparmio potenziato anche da una progettazione ad hoc: grazie a all’ottimizzazione dell’altezza del punto vendita di Ancona, è stato possibile ridurre di circa 10.000 metri cubi la quantità di aria da trattare per il riscaldamento e il raffreddamento, con un conseguente risparmio di circa 200 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno e una riduzione dei consumi energetici del 30%».

«Il punto vendita di Ancona rappresenta una tappa importante di un percorso di sviluppo sostenibile che definirà nuovi standard nell’esperienza di Leroy Merlin in Italia. In questo negozio, infatti, abbiamo raccolto e messo in pratica tutte le conoscenze maturate negli anni sull’efficientamento energetico e su metodi di costruzioni a basso impatto ambientale» ha dichiarato Dario Ternavasio, Store Leader del punto vendita di Ancona di Leroy Merlin Italia.