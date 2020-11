Lacrima di Morro d’Alba: caratteristiche, tipologie e origine del nome

La “Lacrima” di Morro d’Alba, oltre alla città da cui prende il nome, viene prodotta nella zona compresa tra Monte San Vito, San Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia. Il suo nome deriva dal fatto che la buccia dell’uva, quando arriva al punto di maturazione, si fende, lasciando gocciolare il succo contenuto.

Il vino è di colore rosso rubino, con riflessi violacei. Il profumo ricorda vagamente quello della ciliegia e della prugna. Dopo 2 o 3 anni l’odore si lascia invece andare verso aromi più floreali, come corbezzolo o mirtillo. Questo vino, come spiega il sito ufficiale del Comune di Morro d’Alba, viene prodotto in tre tipologie diverse.

Tre tipologie

Base

La vendita è consentita dopo il 15 dicembre dell’anno di vendemmia.

Superiore

Gradazione minima 12°, vendita consentita dopo il 1 settembre dell’anno successivo alla vendemmia.

Passito

Gradazione minima 15°, vendita consentita dopo il 1 dicembre dell’anno successivo alla vendemmia.

Il calice giusto

Da servire in calice di media ampiezza a tendenza sferica, incolore, liscio ed a stelo lungo.