Articoli per la casa d'ispirazione scandinava: JYSK apre ad Ancona e cerca personale

Ad Ancona, in via Primo Maggio 25, la catena danese Jysk ha inaugurato il suo primo punto vendita nelle Marche. In vendita articoli per la casa e il giardino d’ispirazione scandinava, tra cui mobili, tessile, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni.

«Con l’apertura del 77° punto vendita in Italia prosegue il nostro ambizioso piano di espansione; la prossima apertura nelle Marche sarà a San Benedetto del Tronto-afferma Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia- Il nostro obiettivo è quello di aprire almeno trecento nuovi negozi in Italia e di rinnovare tutti i negozi esistenti entro la fine del 2024».

Di pari passo con le aperture dei nuovi negozi si moltiplicano a livello locale le assunzioni. Sono infatti più di cento le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale e per lo store di Ancona si cercano le figure di Store Manager, Deputy Store Manager e Sales Assistant.