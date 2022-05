Jicky, agente segreto tra Gran Bretagna e Francia: la 007 che andò a morire sul Conero

SIROLO - Inaugurata in piazza Vittorio Veneto a Sirolo la targa dedicata a “Jicky”, nome in codice di Hazel Juvenal-Smith. È la prima volta in Italia che si rende omaggio a un personaggio storico britannico, tra le poche agenti segrete sopravvissute di un ristretto gruppo selezionato da Winston Churchill al servizio di Sua Maestà Giorgio VI.

Dopo una vita travagliata e avventurosa tra Gran Bretagna e Francia, visse in maniera riservata fino alla sua morte a Sirolo, gestendo un negozio di antiquariato nella vicina Numana. L’iniziativa, voluta e organizzata dal Circolo Culturale di Sirolo con il patrocinio dei Comuni di Sirolo e Numana, è stata animata dal coro “Andrea Grilli” di Sirolo, con la partecipazione delle autorità e dei cittadini della Riviera che hanno conosciuto questa donna speciale, simbolo di resistenza e contrapposizione al nazismo.