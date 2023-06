Migliori destinazioni per le vacanze, due località marchigiane nella "top" 40 di Jetcost

ANCONA - Le vacanze sono già arrivate per migliaia di italiani e quest'anno sembra che ci sia più voglia che mai di partire; infatti, nonostante l'aumento dei prezzi e la complicata situazione economica di tutta Europa, il motore di ricerca di hotel e voli www.jetcost.it ha rilevato che le prenotazioni di alloggi sono aumentate del 33% per il mese di luglio 2023 rispetto allo scorso anno. Due località della Marche sono risultate tra le 40 più ambite, Senigallia si distingue per occupare la 30esima posizione.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra l'1 e il 31 luglio indicano che, oltre a Senigallia, tra le più ricercate dai turisti nazionali c'è anche San Benedetto del Tronto (40).