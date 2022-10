Jesi va su Rai 1: tre giorni di riprese per "Paese che vai"

JESI - Tre interi giorni di riprese televisive a Jesi che sarà protagonista di “Paesi che vai”, il popolare programma Tv ideato e condotto da Livio Leonardi che va in onda tutte le domeniche mattina su Rai 1. Dopo accurati sopralluoghi, la troupe televisiva sarà operativa nella nostra città martedì, mercoledì e giovedì della prossima settimana con una serie di set che interesseranno in particolare piazze e monumenti del centro storico.

Per agevolare le riprese ed offrire la migliore immagine della città, nel pomeriggio di martedì 4 il Comine ha vietato la sosta anche temporanea in Piazza Federico II, Piazza della Repubblica e di fronte alla facciata di Palazzo Pianetti. Una squadra complessa e composita quella dei vari operatori chiamati ad effettuare i video: ben 15 i professionisti all’opera oltre ad eventuali figuranti, tre telecamere, anche per riprese dall’alto. La produzione di “Paesi che vai”, una volta completato il lavoro, comunicherà la data in cui verrà mandata in onda la trasmissione sulla nostra città. Di certo, una ottima vetrina sotto il profilo turistico, tenuto conto che la trasmissione ha una media di oltre 1,5 milioni di telespettatori, che permetterà di mettere in vetrina l’architettura della città, i suoi beni artistici più prestigiosi (teatro, palazzi e chiese) e tante altre interessanti curiosità.