L’artigianato sbarca in centro: formazione e fantasia con “Il lupo e il drago”

L’artigianato sbarca nel centro di Ancona. “Il lupo e il drago” si allarga e si trasferisce dalla vecchia sede di via Giannelli in via Matteotti 28. L’attività aperta lo scorso anno della scrittrice e illustratrice Arianna Dongu e della scrittrice Angela Castorina rileva lo storico negozio “Brandi” e aprirà i battenti il prossimo 19 settembre. Taglio del nastro alle 17.

«Ci occuperemo di artigianato artistico- spiega Angela- lavorazione del legno, stampa 3D, resina, pelle e cuoio. Ci saranno libri, ma allestiremo anche un set dedicato ai fotografi che hanno bisogno di scattare foto in uno spazio interno». Come nella vecchia sede, non mancheranno attività formative. In partenza c’è un corso di scrittura, Photoshop e altri sono in preparazione. «Vogliamo portare in centro un’attività che manca, unendo tradizione e innovazione» ha concluso Angela.



