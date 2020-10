Amore e vampiri, mistero nelle Marche: Sonia Mazzoni presenta il suo libro

Robbie, Emma e tanto mistero. Nel mese che porta ad Halloween ecco una storia di amore, ma anche di vampiri. Transilvania? No, sono proprio le Marche le protagoniste di "In Aeternum Historia-Vita Nova" della 44enne Sonia Mazzoni. «Tutto ruota attorno alla storia di Robbie, il protagonista, figlio di un vampiro che ha sul braccio un tatuaggio con la scritta in aeternum che da il titolo all’opera, e Emma, una ragazza come tante solo all’apparenza, perché anche la sua storia familiare nasconde un segreto- spiega l'autrice- io lo definisco un romanzo di formazione, oltre che una storia d’amore, perché nel corso della narrazione c’è un’evoluzione dei due personaggi, esattamente come accade nella vita reale, in cui le esperienze che facciamo, le persone che incontriamo ci formano e ci cambiano per sempre. Vita Nova è il primo della serie, la saga comprende cinque romanzi in tutto. Il secondo, In Aeternum Historia-De Rerum Natura l’ho appena terminato di scrivere ed uscirà a Natale».

«La cosa particolare- continua la Mazzoni-oltre al tema dei vampiri è il fatto che le vicende si svolgono qui nella nostra bellissima regione Marche. I protagonisti vivono a Recanati, studiano all’università di Macerata e frequentano Numana, Porto Recanati e Ancona. Ho deciso di ambientarlo qui perché amo questi posti e credo sia molto importante valorizzarli e farli conoscere di più. Anche se non siamo Dustin Hoffmann, ognuno di noi può fare tanto lo stesso». La presentazione ci sarà questa sera alle 20 presso la pasticceria "Giorgio" di Torrette in via Ete 6.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery