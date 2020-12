Cosa regaliamo a Natale? Niente panico: 5 idee originali per fare bella figura

Natale si avvicina, è tempo di pensare ai regali. Puntuale però arriva la domanda: «Cosa regaliamo a lui/lei/loro?» Ecco alcune idee che potrebbero esservi d’aiuto.

Lampada da tavolo

Ne esistono dotate di batterie ricaricabili o collegabili all’alimentazione del pc tramite cavo usb. I modelli con luce a Led a risparmio energetico senza sfarfallio non danneggiano gli occhi anche perché è possibile regolarli diverse

Assorbi odore

E’ un dispositivo acquistabile online e capace di assorbire gli odori del frigo. Basta riempirlo con bicarbonato di sodio e metterlo in frigorifero.

Lavagnetta

In quanti dimenticano metà della lista della spesa? Averla sempre sotto gli occhi, e poterla compilare in tempo reale, è un vantaggio non da poco. Una lavagnetta fa al caso vostro.

Kit Bonsai

Un regalo giusto anche per chi non ha il pollice verde. Il kit bonsai, acquistabile facilmente anche online, è composto da semi, vasi, terra, piccola forbice tosatrice, il libretto e il cartellino, per far crescere e prendersi cura di diversi tipi di alberi bonsai.

Lente di ingrandimento dello schermo

Per gli amici o i parenti appassionati di serie tv che non vogliono rinunciare a seguire l'ultima puntata in ogni occasione, un regalo economico ma utile è la lente di ingrandimento dello schermo. Perfetto per il telefono, è un proiettore che ingrandisce lo schermo del telefono di circa 2 volte, ideale per limitare l'affaticamento visivo.