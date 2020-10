Regina indiscussa di Halloween: come scolpire la zucca per la notte delle streghe

Regina di Halloween, sì, ma la zucca è molto di più. QUesto ortaggio è particolarmente adatto per l'inverno, in quanto ricco di vitamina A, sali minerali (soprattutto potassio, calcio e fosforo) e fibre, che aiutano a difendere l'organismo dai mali di stagione, influenza in testa. Ma una minestra di zucca consumata a cena ha anche la proprietà di conciliare il sonno.

Cosmetica

Non mancano poi le ricette di bellezza per utilizzare al meglio la polpa scavata per realizzare le tradizionali sculture di Halloween: per un'efficace maschera contro i punti neri basta schiacciare un pezzetto di zucca gialla matura e lessata e aggiungervi un cucchiaio di panna fresca. Applicare il composto sul viso e lasciare in posa per mezzora prima di toglierlo con acqua tiepida.

Sculture di zucca

Ma ecco i consigli dei coltivatori per preparare una perfetta zucca-lanterna per la notte delle streghe: per farlo occorre scegliere un ortaggio dal peso compreso tra i cinque e i dieci chili, rotondo e senza imperfezioni, perché più liscia è la superficie, più facile sarà intagliarlo. Con uno scalpello a forma di V - spiega la Coldiretti - bisogna tracciare le linee sul volto della zucca e con un coltello da cucina ben affilato e non troppo flessibile occorre scavare per intagliare i tratti del "volto" in modo da ricavare dei fori da dove fuoriesca la luce. Per inserire al suo interno una candela accesa è sufficiente scavare un buco sul fondo della zucca.

Per chi volesse conservare a lungo la scultura della magica vigilia d'Ognissanti basta passare sulla parte esterna un po' di olio vegetale una volta a settimana con un panno morbido e lasciarla in un luogo fresco e asciutto. Successivamente, ogni 4-5 giorni, immergerla in acqua fresca.