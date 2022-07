La città sotterranea e fiabesca a due passi da Ancona: come, quando e perché visitarla 

CAMERANO - Una città fiabesca sotto il suolo cittadino. Grotte numerose, scavate nell'arenaria e che per lungo tempo si è ritenuto fossero i resti di antiche di cave o addirittura luoghi per conservare il vino. Le esplorazioni, le interpretazioni effettuate e i percorsi turistici, hanno svelato la presenza in quasi tutti gli ambienti di abbellimenti architettonici, bassorilievi e particolari decorativi che poco si addicono a cave arenarie o a semplici locali di deposito: volte a cupola, a vela, a botte, sale circolari e colonne particolare gusto architettonico, decorazioni con fregi, motivi ornamentali e simboli religiosi costituiscono una delle costanti dell'intero percorso. Svelano agli occhi spesso attoniti del visitatore un paese sotterraneo quasi fiabesco ricco di fascino, una Camerano segreta in cui trovano concretezza storia e leggenda. L'interpretazione oggi più plausibile è quella di un uso abitativo, rituale, e difensivo anche non molto remoto visto che 1944, l'intero sistema ipogeo venne adibito a rifugio per la popolazione contro i bombardamenti.

Visite

Si effettuano solo visite guidate ad orari prestabiliti. Non è possibile effettuare la visita in autonomia.

Durata della visita 1 ora.

Gruppi di massimo 12 persone con percorso dedicato alle esigenze di contenimento Covid-19.

Ritrovo e partenza dalla biglietteria delle Grotte di Camerano in Piazza Roma 26.

La biglietteria apre mezz'ora prima dell'orario di visita guidata.

Presentarsi in biglietteria con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza della visita guidata prenotata. L’orario prenotato per la visita è vincolante.

Cosa c'è da sapere

A ccessibilità: non sono ammessi cani di grande taglia all’interno delle grotte. I cani di piccola taglia devono essere portati in braccio o all’interno di un trasportino per l'intera durata della visita guidata. Il percorso non è accessibile alle sedie a rotelle e passeggini per la presenza di scale lungo il percorso.

Abbigliamento: d urante il periodo estivo consigliamo ai visitatori di munirsi di felpa o giubbino vista la temperatura costante delle grotte di circa 14 gradi e di indossare scarpe idonee al percorso.Sono assolutamente sconsigliate ciabatte ed infradito.

Parcheggio: per le auto c onsigliamo di parcheggiare a partire da Via Loretana 1. Per i camperisti o per i bus dei viaggi organizzati esiste la possibilità di parcheggiare temporaneamente il proprio mezzo nell'area immediatamente adiacente al Palazzetto dello Sport di Camerano sito in Via Bagacciano. Non si tratta di un´area di sosta riservata ma è un punto comodo per poter lasciare il proprio camper o il bus per il periodo della visita. E´ possibile poi raggiungere l'ingresso della Camerano Sotterranea a piedi in 10 minuti risalendo Via San Germano e percorrendo la piccola scalinata che si presenta dal lato opposto della strada (Via Loretana)