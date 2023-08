Grande Fratello, selezioni in città: il casting è a due passi da casa

SENIGALLIA - Grande Fratello, una tappa del tour per selezionare i concorrenti si terrà domani alla Rotonda. Selezioni al via alle 20 per il realuty prodotto da Endemol per Canale 5. Il pass gratuito per partecipare è scaricabile sul sito di Eventbride. Pass, che però sono limitati e validi per una sola persona. Il tour è organizzato dalla Wobinda Produzioni, su licenza Bianijay.