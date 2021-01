Gnocchi alla papera, la ricetta tradizionale marchigiana

Le indicazioni sulla preparazione di questi piatto tipico, tratte dal portale Turismo del Comune di Ancona:

Ingredienti per gli gnocchi

1 kg di patate

300 gr. farina tipo 00

1 uovo medio

Sale fino

Preparazione

Posare la farina su una spianatoia e sbattere l’uovo insieme a un pizzico di sale. Pelare le patate già lessate, schiacciarle sulla farina con l’apposito schiacciapatate e versarci sopra l’uovo sbattuto. Il tutto va quindi impastato con le mani fino ad ottenere un composto compatto e morbido. Poi si dà la forma allo gnocco: prelevare una parte dell’impasto e stenderla con le dita fino a ottenere dei filoni. Tagliare il filone a tocchetti e schiacciarne ognuno con il pollice per dare la forma caratteristica. Immergere gli gnocchi nell’acqua bollente e toglierli man mano che vengono a galla.

Ingredienti per il condimento

Olio extravergine di oliva

½ sedano

2 carote

1 cipolla di rossa di Tropea

Salsa di pomodoro

Peperoncino

1 anatra intera

Preparazione del condimento

Tritare sedano, carota e cipolla per fare un soffritto con l’olio. Nel frattempo pulire e tagliare l’anatra a pezzi. Una volta pronto il soffritto unirvi l’anatra e rosolare a fuoco alto per 5 minuti circa, quindi aggiustata di sale e pepe. Sfumare con il vino bianco e aggiungere la salsa di pomodoro. Cuocere per 2 ore a fuoco lento.