Piazza della Repubblica illuminata di rosa a 100 giorni dalla partenza del Giro d’Italia prevista per il 6 maggio. Anche Jesi, come tutte le città sedi di partenza e di arrivo di tappa ha accolto la richiesta degli organizzatori e si è accesa di rosa illuminando una piazza. «Pronti per la volata del 17 Maggio» scrive il Comune in una nota Facebook.