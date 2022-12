I bambini donano giochi e libri...ai bambini. Torna l'iniziativa "Giocattoli in movimento"

Riparte ad Ancona l’iniziativa Giocattoli in Movimento, portata avanti in tutte le piazze d’ Italia a partire dal 15 dicembre con l’intento di raccogliere e ridistribuire giochi e libri tra i bambini, convogliando il surplus verso un utile riuso in ospedali e asili (l’elenco dei comuni che hanno aderito è verificabile a questo link https://portale.movimento5stelle.eu/geo-event/events-list) .

Tutti i piccoli, accompagnati da genitori e nonni, sono invitati a portarE giocattoli, prendere giocattoli, o fare entrambe le cose; i “giocattolai” dorici saranno presenti il 30 dicembre in Corso Garibaldi altezza Feltrinelli e poi ancora il 5 gennaio in Corso Carlo Alberto Altezza COOP, oltre che presso la sede di via Raffaello Sanzio 12, sempre dalle 16 alle 19, 30. Altre modalità possono essere concordate venendo in sede negli orari di apertura, martedì e venerdì tra le 17 e le 19,30; presso la sede sarà anche possibile richiedere di essere inseriti nella lista del beneficiari finali delle donazioni di giochi.

“L’iniziativa – spiega il consigliere comunale del M5S Lorella Schiavoni, che sarà presente per l’occasione in veste di Babbo Natale - vuole anche essere uno spunto per ragionare sull’economia circolare come alternativa a quella del consumo e dello spreco, e sulla necessità di attivare con urgenza ad Ancona il Centro del riuso, approvato all’unanimità nel 2018 dal consiglio Comunale sulla scorta di precise prescrizioni di legge, ma ad oggi ancora in attesa di progettazione. Ma quello che rende davvero bellissima l’esperienza è constatare la generosità e la gioia con cui gli adulti aderiscono all’invito, venendo anche dai paesi limitrofi per consegnare i loro doni, e osservare l’espressione che compare negli occhi dei bambini quando capiscono che, per una volta, possono esplorare e scegliere liberamente ciò che desiderano, perché nessuno parlerà loro di prezzo. Ed è per questo che #GiocattoliInMovimento non è folklore, ma Politica con la P maiuscola: perché ricorda ai cittadini, anche a quelli piccini, che non è vero che nella vita tutto dipende solo dai soldi, ma che esistono altre cose, come la solidarietà e la collaborazione, che la riempiono a costo (monetario) zero. Venite a trovarci! “