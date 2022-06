Il giardino incantato a pochi passi da Ancona: è uno dei più belli delle Marche

ARCEVIA - Un parco urbano che si trova ad ovest nella parte più elevata del Centro Storico di Arcevia, a circa 550 metri sul livello del mare. I Giardini Leopardi di Arcevia sono considerati tra i più bei parchi storici delle Marche. All' interno c’è una moltitudine di piante ed arbusti dalle specie più svariate è una importante risorsa ambientale e naturalistica, una sorta di “monumento vivente” in continua trasformazione. Sorto come vivaio del Corpo Forestale dello Stato alla fine dell’Ottocento, nel 1894 fu aperto al pubblico. Costituisce oggi non solo un’area verde molto apprezzata da residenti e turisti, ma anche un giardino botanico e una vera e propria “aula didattica” all’aperto.

Il parco è un efficace esempio vivente di biodiversità con le sue sessanta specie tra alberi e arbusti, sia autoctone (dalla Roverella al Leccio, dal Carpino nero all’Acero di monte) sia esotiche, (innumerevoli specie erbacee), segnalate da targhette esplicative posizionate dall’Università di Camerino.