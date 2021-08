Gimbo, che dedica a Chiara! «Principessa, hai asciugato le mie lacrime»

Parole al miele quelle di Gianmarco Tamberi per la sua fidanzata e futura moglie, Chiara Bontempi. La toccante dedica su Instagram: «Lei è la mia futura moglie, la donna che mi ispira nella vita, che mi da il coraggio, che mi sostiene, che crede in me. Lei è la donna che ho deciso di tenermi al fianco per tutta la vita perché so per certo che non potrei chiedere di meglio. È la donna che mi ha seguito fino in Giappone per darmi quei momenti di serenità di cui tanto avevo bisogno, è la donna che mi ha dedicato la sua vita per consentirmi di realizzare il mio sogno. Lei è la donna che 5 anni fa asciugava le lacrime che scivolavano nel mio volto mentre guardavo la finale delle olimpiadi di Rio con il gesso alla gamba. Lei è una principessa e la cosa che più mi rende orgoglioso in questa vita è poter dire che è la MIA principessa».

