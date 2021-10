Tamberi, la casa dei sogni con Chiara: l’annuncio attraverso i social

Nuova casa e nuovo nido d’amore per Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo 2020. Il “Gimbo” nazionale, attraverso i propri social ha annunciato l’acquisto dell’immobile in cui vivrà insieme alla compagna Chiara Bontempi. I due si sposeranno nel 2022. Questo il post pubblicato da Tamberi:

“Ieri è stata una giornata molto importante. Finalmente dopo mesi e mesi di trattative, abbiamo preso la casa dei nostri sogni. Vi giuro che sono al settimo cielo, la settimana prossima iniziamo i lavori. Volete qualche spoiler o preferite aspettare di vedere a lavoro finito?”.