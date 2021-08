Gimbo salta tutto....anche il cantiere! L'ironia corre sui social

Il campione olimpico anconetano, neo-medaglia d'oro a Tokyo nel salto in alto, è protagonista di alcuni meme sui social

Il campione olimpico anconetano, neo-medaglia d'oro a Tokyo nel salto in alto, è protagonista di alcuni meme sui social. Uno di questi lo immortala mentre si cimenta nel salto sulla rete del cantiere di via XXIX settembre. La foto ironica, inviata dal lettore Riccardo Prugni, è ormai un must sui social degli anconetani.