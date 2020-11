Centofanti-Agostini: la doppia rovesciata che ammutolì Marassi | VIDEO

Domenica 4 ottobre, stagione di serie A 1992-1993. L’Ancona di Vincenzo Guerini viene dal pareggio contro il Napoli. Durante la partita Genoa-Ancona della quinta giornata, Massimo Agostini realizza a pochi minuti dal termine il gol del 4-4 finale: con una rovesciata volante, colpisce la sfera che lo aveva ormai superato, depositandola nell'angolino alto della porta, dopo che una precedente mezza-rovesciata del suo compagno Felice Centofanti aveva colpito in pieno la traversa, per poi rimbalzare sulla linea di porta. Tutto immortalato dalle telecamere della RAI e che ad Ancona hanno fatto storia. Quella giornata è entrata negli annali della storia del calcio italiano come la più prolifica di sempre, con ben 48 reti. Il video è tratto dal portale www.Anconasiamonoi.it.

Fonte Instagram: @knowyourfootballfacts