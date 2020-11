L'aperitivo milanese cambia gusto, arriva il gelato alla patatina marchigiana

Gusto 17 reinventa l’aperitivo milanese e lancia una nuova tendenza tutta da scoprire: il gelato alla patatina. Un’idea creativa, nata per rendere l’happy hour casalingo un lungo momento di piacere che dall’ora dell’aperitivo si prolunga fino al dopocena. Non saranno più solo spritz, finger food e patatine fritte ad accompagnare uno dei momenti di relax preferiti dagli italiani, ma anche dei mini-coni gelato al gusto patatina da abbinare a cocktail e bevande. Una “provocazione creativa” quella dell’agrigelateria milanese, che vuole sdoganare il momento dell’aperitivo, allungandolo fino al dopocena.

«Crediamo sia il momento di agire in maniera ‘disruptive’, per regalare alle persone a casa un momento di gioia e piacere- afferma Rossella De Vita, Founder di Gusto 17 insieme a Stefania Urso e Vincenzo Fiorillo –. In un periodo storico in cui la socialità è fortemente limitata, abbiamo pensato ad un modo per arrivare creativamente nelle case dei nostri clienti e ricreare un momento che tutti sperano di tornare a vivere al più presto: quello dell’aperitivo. Fonte d’ispirazione di questo gusto innovativo sono le patatine fritte gourmet firmate da Patatas Nana, eccellenza marchigiana alla quale ci siamo ispirati non solo perché la patatina rappresenta il simbolo dell’aperitivo per eccellenza, ma per la qualità artigianale del prodotto, rigorosamente italiano».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gusto 17 si è lasciata ispirare da ingredienti di qualità come la Patata Agria del Fucino IGP, creando un gusto e dei mini-coni artigianali ripieni di gelato alla patatina e ricoperti da una variegatura di Cioccolato fondente e arachidi salate. La “limited edition” Gusto 17 e Patatas Nana (azienda senigalliese) sarà disponibile a partire dal 4 Novembre negli store di Gusto 17 e sulle piattaforme di delivery Deliveroo, Glovo e Cosaporto. Insieme ai mini-coni arriveranno anche le “patatine fiammifero” di Patatas Nana per dare un nuovo gusto all’aperitivo milanese.