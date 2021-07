Creatività e tradizione, in 3 gelaterie della provincia c'è il “gusto bandiera”

Non si tratta di un gusto uguale per tutti: ogni attività ne proporrà uno diverso. L'iniziativa di "Gelatieri per il gelato"

Il gelato è territorio e i “Gelatieri per il gelato” (associazione culturale internazionale dedita alla diffusione del gelato artigianale di tradizione Italiana) celebrano i produttori e le eccellenze italiane. Da molti anni si parla di “territorio” e della sua promozione e valorizzazione attraverso l’enogastronomia. L’associazione lancia un’iniziativa per tutta l’estate 2021 volta a far ripartire alla grande le gelaterie artigianali e i produttori locali lungo tutto lo stivale. A supporto dell’iniziativa c’è anche l’AIFB (Associazione Italiana Food Blogger). Il risultato è: più di 50 gusti speciali realizzati in maniera creativa con ingredienti d’eccellenza del territorio, per tutta l’estate infatti, ogni gelatiere del gruppo proporrà nel banco della sua gelateria un 'gusto bandiera' realizzato con almeno un prodotto del 'suo' territorio, raccontando tradizioni locali fatte di eccellenza contadina e coinvolgendo in prima persona i produttori della propria filiera. Lo scopo non è solo quello di promuovere la cultura alimentare del territorio e dare visibilità agli attori delle produzioni locali, ma anche quello di mettere in luce l’artigianalità del gelatiere e le sue capacità tecniche nel creare una ricetta speciale con i prodotti della propria area geografica di appartenenza.

L'iniziativa

Parte così dal 1 luglio al 31 settembre 2021, nelle gelaterie aderenti in tutta Italia da nord a sud, tra cui una gelateria in provincia di Ascoli Piceno e tre in provincia di Ancona: