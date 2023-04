La storica gelateria apre una nuova sede: Quattrini sbarca a Sirolo

SIROLO – Il 22 aprile la Gelateria Quattrini di Falconara ha festeggiato i quasi 40anni di attività inaugurando una nuova sede a Sirolo a due passi da Piazzale Marino. “Lo abbiamo desiderato tanto e lavorato duramente perché questo sogno potesse realizzarsi” ha dichiarato Erika, la giovane gelatiera della famiglia reduce del premio “Gelatiere Emergente 2022”, e già premiata con i Due Coni della celebre guida del Gambero Rosso e nel 2021 con il titolo di “Miglior gelatiere contemporaneo”.

La storica gelateria di Falconara fu fondata dal nonno nel 1984, è passata poi in mano ai suoi genitori e oggi è lei che ne tiene le redini dopo aver concluso l’Università e dopo aver fatto delle esperienze fuori. Ma la famiglia resta il cuore pulsante di questa gelateria in cui tradizione fa rima con innovazione. Oltre ai gusti classici come pistacchio e nocciola e stagionali di frutta fresca, al banco sono presenti i gusti bandiera della gelateria che celebrano il territorio, come lo Zabaione di Vino Cotto di Loro Piceno, Zafferano del Conero, Noce e fichi cotti nel Rosso Conero, il Variegato con le Visciole di Cantiano e il gelato alla ricotta Cau e Spada. La giovane Erika sarà inoltre ospite d’onore il prossimo 30 maggio al Festival Internazionale di gelateria “Roma è Gelato” nella capitale, durante il quale preparerà un gelato a base di farina di grilli e nocciola, gelato presentato già l’anno scorso a Identità Golose, l’hub internazionale della gastronomia di Milano.