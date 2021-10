Food, cultura ed eventi: Raval Family apre il “Garage”

Chi passa davanti alle vetrine di via Giordano Bruno, 37, ex Opel Ruggeri, si ferma a guardare “rapito” da un bancone e da alcuni tavolini. Quel luogo prenderà vita venerdì prossimo, con la gestione della “Raval Family”. Non è quello che sembra, non si tratta di un pub e non sarà aperto in modo permanente. Il “Garage” ospiterà eventi temporanei di qualunque tipo: dalle mostre ai mercatini, dalle fiere allo street food (GUARDA IL VIDEO). Il via proprio venerdì per il week end “Vinokilo”, una manifestazione dedicata al vintage dove si potranno acquistare vestiti letteralmente “al chilo” (Accesso contingentato tramite registrazione su Eventbrite, esibizione di Green Pass).

Il “Garage” si chiama così perché si articola sui due piani dell’ex Ruggeri. «Si tratta di mille metri quadrati di vuoto e non è un caso, perché quel vuoto lo riempiremo di volta in volta con eventi temporanei in collaborazione con il mondo dell’impresa, dell’associazionismo o con altri locali- spiega Federico Pesciarelli, socio “Raval Family”- lo spazio lo abbiamo ottenuto grazie alla collaborazione con Anconabox Self Storage della Palombella. Sarà un luogo dinamico, mutevole, mai sempre uguale. Perché proprio il Piano? Perché no? E’ un quartiere di Ancona, abbiamo fatto attività con la Raval Family durante il Primo Piano Festival, ci sono realtà bellissime ed è anche uno snodo importante per la città». Paolo Camangi si occuperà della comunicazione via social media, presente oggi a uno degli ultimi sopralluoghi anche la collaboratrice Micol Mancini. Una scommessa nel periodo del Green pass e di un futuro con ancora poche certezze? «Continua la vita, ci sono regole e le rispetteremo portando avanti il nostro lavoro- continua Federico- c’è voglia di ripartire e aggregarsi in sicurezza, sono stati quasi due anni molto duri e se c’è la possibilità di farlo rispettando le regole perché non farlo?».