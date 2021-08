Gli rubano la statua del santo: «Vi auguro il più tinto male che esiste»

Singolare furto in giardino. Il proprietario di una statua san Pio ha segnalato nel gruppo social il furto dell'immagine religiosa che teneva in giardino. Agli ignoti ladri: «E' dei miei discendenti, siete incivili, io vi auguro il più tinto male»

Gli rubano la statua di San Pio, che teneva custodita in giardino. Un oggetto sacro che nella sua famiglia è stato tramandato da qualche generazione. Il proprietario ha denunciato il singolare furto sul gruppo social "La sai l'ultima a Falconara Marittima": «Mi è stato rubato padre Pio,non sapevo che a Falconara si rubassero pure i santi- scrive il proprietario- l'avevo nel giardino, siete incivili, io vi auguro il più tinto male che esiste, perché i santi non si toccano . E una statua dei miei discendenti. Non ho parole,vi dovete vergognare».