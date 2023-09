L'azienda di fisarmoniche compie 100 anni: la Frontalini festeggiata con un concerto in piazza

NUMANA - Il palazzo comunale torna ad essere la casa della fisarmonica. L'occasione è il centenario dell'azienda Frontalini, che verrà celebrato il 15 settembre.

La Frontalini, nel periodo di massima attività, arrivò ad occupare più di 600 addetti e fu il volano della crescita economica e culturale di tutta la comunità.

Per rendere omaggio alla tradizione musicale e artigianale di Numana, la Pro Loco Humana Picena, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha organizzato un concerto con il Maestro Pietro Ardagna e con la partecipazione di Veronica Key e la conduzione del giornalista Maurizio Socci.

Il concerto, in programma alle ore 21,15 in piazza del Santuario, sarà anche l'occasione perfetta per riscoprire la storia dietro la Fabbrica Frontalini e la sua influenza sul patrimonio culturale e imprenditoriale della comunità numanese.