Pasticceri disabili e chef: la collaborazione porta sul banco i nuovi biscotti

La nuova linea di Biscotti targati Forno10, il laboratorio gestito dai ragazzi disabili che hanno maturato la loro esperienza verso l’autonomia con il percorso Laboratorio10 di Fabriano, è finalmente on line! «Grazie al lavoro dei ragazzi insieme ad una chef del territorio, Serena D’Alesio, abbiamo dato vita a dei nuovi biscotti, tutti da scoprire», commenta il Presidente della Cooperativa sociale Castelvecchio Service di Fabriano che ha investito nel progetto con l’obiettivo di dare autonomia di lavoro e di vita a dei ragazzi potenzialmente in grado di poter gestire le proprie disabilità ed avere una vita normale.

«Abbiamo investito in questo progetto - aggiunge Salari - perché crediamo che la disabilità non sia un limite, ma possa diventare una grande risorsa per la comunità e una parte integrante. Lanciando l’idea del biscottificio, abbiamo assaporato quella sensazione di buttarsi con il cuore, con la mente che fa calcoli e conti per rendere auto-sostenibile il progetto, ma col il cuore che dice “facciamolo” e la pancia che dice: “crediamoci". Vogliamo creare l’opportunità di lavoro per i ragazzi e di fare qualcosa per loro e la società: non ai margini ma parte attiva». I biscotti di Forno10 si trovano on line sul sito forno10.org, e in alcuni rivenditori selezionati. «In questi mesi, abbiamo testato i prodotti di maggior successo, ascoltato i nostri fedeli consumatori e quelli occasionali. Adesso facciamo prendere largo al progetto investendo in una collaborazione che ci onora e da cui ci aspettiamo una marcia in più. A seguire le ricette, inventarne nuove, e migliorare quello che abbiamo già, ci sarà la chef Serena D’Alesio. Con Serena avevamo già iniziato alcuni laboratori in passato, ma adesso, seguirà la parte creativa ed organizzativa dei prodotti, e ne siamo entusiasti».

«Avevo conosciuto i ragazzi di Laboratorio10 in un corso di pasticceria che avevo tenuto per loro. Il loro entusiasmo e la loro passione erano evidenti, e quando si sono lanciati in questa avventura del biscottificio, li ho seguiti e chiacchierando con il Presidente della Cooperativa, mi hanno chiesto se avevo voglia di dare la mia esperienza per creare dei nuovi prodotti e insegnare ai ragazzi delle nuove ricette, e la risposta è stata ovviamente sì», commenta Serena D’Alesio.