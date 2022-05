La baia dell'amore: dalla Finlandia a Portonovo per chiederle la mano

ANCONA - La porta dalla Finlandia a Portonovo, per chiederle la mano. Julia ha accettato la proposta di Mikael. «Questo viaggio e questa meravigliosa location naturale avrebbe dovuto essere anche l’occasione, ovviamente a sorpresa, nella quale Mikael chiedesse a Julia di sposarlo, spiega Andrea Tonti di “Conero By Bike“, che ha messo a disposizione della coppia due biciclette per un tour a dir poco romantico.

«Julia ha accettato. E’ stato molto emozionante per tutti noi dello staff» continua Tonti. Ai due prossimi sposi è stato organizzato anche un picnic romantico. Chissà che non scelgano ancora il Conero per il loro giorno più bello.