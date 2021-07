Ciack, si gira al Cardeto: Polveriera set del biografico "Zonderwater"

La Polveriera del Parco del Cardeto oggi inedito set per le riprese di un cortometraggio sulla figura di Enzo Triccoli, il grande talento della scherma marchigiana

Ciak, si gira! La Polveriera del Parco del Cardeto oggi inedito set per le riprese di un cortometraggio sulla figura di Enzo Triccoli, il grande talento della scherma marchigiana. Le riprese di “Zonderwater”, questo il titolo, sono state effettuate all'esterno della Polveriera trasformata per un giorno nel campo di prigionia in Africa dove Triccoli è stato detenuto durante la seconda guerra mondiale.

Tra gli attori, i marchigiani Luigi Moretti e Giacomo Bottoni e il reggiano Andrea Chimenti, cantautore e già del gruppo dei Moda. Il corto girato ad Ancona sarà pronto all'inizio del prossimo anno: «Questo luogo – ha dichiarato il regista, Jonathan Soverchia – è ideale, rispecchia l'atmosfera del film: surreale e metafisico». “Zonderwater” sarà inserito nel circuito dei festival.