Un killer in giro nel centro di Ancona, ma è il protagonista di un film. Buona la prima per "La tigre veste di nero"

ANCONA - Presentato al pubblico "La tigre veste di nero", un mediometraggio di genere thriller/horror interamente girato ad Ancona. La serataha avuto luogo sabato al centro culturale La Cupa. Sullo schermo, un serial killer vestito di nero si aggira per Piazza del Papa, il Passetto e tante altre zone del capoluogo Dorico.

Applausi per il regista Luca Pincini, per Roberto Ricci autore del soggetto e per i The Killz, autori della colonna sonora. Presenti anche diversi attori. Tra questi: Pamela Brega, Luca Mib Paoloni, Valeria Menghini e Francesco Lo Gatto. I The Killz dopo la proiezione, si sono esibiti live fino a mezzanotte inoltrata. "La tigre veste di nero", attualmente in concorso in vari Festival, sarà disponibile al pubblico dopo l'estate tramite il canale YouTube.