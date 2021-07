Il mercato delle Erbe è set di un film: terminate le riprese di "Fillide"

La società di produzione cinematografica Guasco ha appena ultimato le riprese del cortometraggio Fillide, regia di Anna Concetta Consarino, con Giorgia Fiori e Iacopo Cicconofri, direttore della fotografia Claudio Marceddu, realizzato all'interno di "Orizzonti"- Bando di sostegno per produzioni cineaudiovisive con ruoli autoriali ricoperti da donne e/o under 35 marchigiani, iniziativa Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura finanziata da Regione Marche.

Le riprese sono state realizzate tra Staffolo, Jesi (Casa Museo Colocci - Vespucci) e Ancona (Mercato delle Erbe) e hanno visto al lavoro una troupe di circa 20 professionisti marchigiani, così come gli attori protagonisti del corto, Giorgia Fiori (Ascoli Piceno) e Iacopo Cicconofri (Tolentino). Anna Concetta Consarino, la regista, è sceneggiatrice e docente di discipline audiovisive al Liceo artistico Mannucci di Ancona.

Sinossi

"Per una ragione misteriosa ogni individuo sulla terra è immobile. Di cera- scrive la produzione in una nota -Sono tutti vivi, respirano, comunicano con gli occhi, ma sono fermi. Osservano i giorni passare insieme alle stagioni. Agli anni. Rimangono sempre uguali, esistendo senza vivere. Fillide è una giovane scrittrice. Nella sua città è la sola a potersi muovere. Vive con la nonna. Anche lei di cera, come il resto delle persone che circondano Fillide. Scandisce le sue giornate imponendosi una normalità che appare come un vago ricordo. Si aggrappa al fatto che può essere ascoltata da chi ama; leggendo gli sguardi trova il senso della sua esistenza. In un giorno uguale agli altri, accade qualcosa di straordinario. Entrata a frugare in una casa rimasta aperta, Fillide incontra un ragazzo. È Leonardo. Anche lui scrittore. Riesce a muovere le dita. Non è tutto “perduto”. I due iniziano a parlare con l’ausilio di una vecchia macchina da scrivere. Si trovano. Per non lasciarsi".