Figure di posate nei semi di cachi, la leggenda contadina per sapere che inverno sarà

Come sarà l’inverno che abbiamo davanti dal punto di vista meteorologico? Alfio Lillini interroga le cipolle per sapere che tempo farà durante l’anno, i nonni lo chiedevano ai cachi. Un metodo tutt’altro che scientifico e legato alla tradizione popolare. Quanti di noi però, da piccoli e non solo, hanno provato a spaccare il seme di questo frutto per cercare la forma delle posate da cucina? In base all’apparizione di cucchiaio, coltello e forchetta la tradizione contadina sostiene diverse previsioni. Ecco cosa dice la leggenda:

• un cucchiaio: Abbondanti nevicate;

• una forchetta: Inverno mite;

• un coltello: Inverno lungo, con freddo tagliente e poca pioggia.

La verità scientifica

Non c’è nessuna relazione scientifica tra queste figure che, effettivamente ricordano delle posate, e l’andamento delle stagioni. In realtà si tratta della forma del germoglio primordiale della pianta, che cambia in base allo stadio di maturazione del frutto.