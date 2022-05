Cosa mangiano gli anconetani alla fiera? Le 5 pietanze da non perdere 

Le cinque pietanze più vendute al Viale in occasione della Fiera di San Ciriaco, secondo i titolari degli stand.

La top 5

1. Panino con la porchetta

Diversi sono i venditori arrivati perlopiù dall’Umbria. Il panino con la porchetta si conferma il must della fiera

2. Piadina salsiccia, cipolla e peperoni

Negli stand romagnoli va per la maggiore. A pranzo? C’è chi non la disdegna neppure in tarda mattinata.

3. Piadina prosciutto, stracchino e rucola

Andiamo sul leggero con un gusto che si scioglie, letteralmente, in bocca.

4. Bomboloni alla crema

Il dolce non manca mai. Il bombolone alla crema è irrinunciabile.

5. Bomboloni al cioccolato

Insomma, lo stand dei bomboloni non passa inosservato.