Festa della mamma alle porte, 5 idee regalo per un giorno speciale

La festa della mamma si avvicina e, come succede per il compleanno o il Natale, ogni giorno che passa sale l’”ansia” da regalo. Servono consigli? Il primo è, oggettivamente, il più banale: se siede in difficoltà chiedete a papà. Poi c’è la guida con la quale cerchiamo di proporvi qualche soluzione:

La bicicletta

Non è affatto un regalo “da bambini” e forse è il più inaspettato. Cosa c’è di meglio del buon vecchio mezzo a due ruote? Giornate libere insieme, all’insegna dell’aria aperta e del movimento ma anche un modo salutare e ecosostenibile per andare al lavoro.

Vaso personalizzato

Un vaso di fiori (meglio se in ceramica), rigorosamente i suoi preferiti, sul quale scrivere una dedica personalizzata per la vostra mamma

Tazza personalizzata

Idea simile al vaso, ma in questo caso al posto della dedica si può far applicare una foto.

Videolezioni di fitness

L’attività fisica è sempre una garanzia di benessere e buon umore. L’ home-workout Può essere una buona idea regalo, no?

Bottiglia di Prosecco per festeggiare

Una bottiglia di buon prosecco può essere un regalo a sé o un extra da affiancare a un regalo più ricercato. Online ci sono soluzioni con confezioni da 3 o 6 bottiglie.