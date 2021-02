Là, dove correva il treno: le ferrovie abbandonate in provincia di Ancona

Treni e ferrovie hanno sempre il loro fascino, ma alcuni tratti sono ormai solo nelle memorie dei nostri nonni. Noi possiamo riconoscerle solo grazie a stazioni diroccate lungo le mulattiere che hanno preso il posto dei binari. A parte Ancona Marittima. Il portale “Ferrovie Abbandonate” ha raggruppato le linee marchigiane, da cui sono tratte quelle che passano in provincia di Ancona.

Ancona - Ancona Marittima

Non ha bisogno di presentazioni. E’ il tratto che collega la stazione centrale al porto, dismesso nel 2015. Inizialmente si trovava più a nord, ma quella sede fu distrutta dai bombardamenti del 1943 3 1944. La nuova sede (dismessa) era stata costruita per il Giubileo del 2000.

Lunghezza: 1,720 km

Apertura: 1906

Chiusura: 2015

Ultimo gestore: Ferrovie dello Stato

Elettrificazione: 3000 V CC

Scartamento: Ordinario

Stazioni e fermate: Ancona, Ancona Marittima

Fabriano – Albacina

Breve tratto dell'originario tracciato della linea Falconara Marittima - Orte, dismesso in seguito al raddoppio in variante. Il tratto effettivamente dismesso si estende per circa 2,2 km, tra la stazione di Fabriano e il posto di servizio P. M. 228. (fonte Ferrovie Abbandonate)

Lunghezza: 8,115 km

Apertura: 1866

Chiusura: 2009

Linea interessata: Falconara Marittima - Foligno - Orte

Ultimo gestore: Ferrovie dello Stato

Elettrificazione: 3000 V CC

Scartamento: Ordinario

Ferrovia Fermignano - Fabriano

La tratta compresa tra Fermignao e Pergola è stata dismessa nel 1971 e oggi lascia spazio a sentieri sterrati. Tra Pergola e Fabriano, invece, i binari ci sono ancora con tanto di stazioni.

Lunghezza: 73,773 km

Apertura: 1895-1898

Chiusura: 1944-2013

Ultimo gestore: Ferrovie dello Stato

Elettrificazione: no

Scartamento: Ordinario

Stazioni e fermate: Fermignano, Urbania, Pole-Piobbico, Acqualagna, Cagli, Acquaviva Marche, Frontone-Serra, Canneto Marche, Pergola, Bellisio Solfare, Monterosso Marche, Sassoferrato-Arcevia, S. Donato Marche, S. Donato-Coccore, Bastia Rucce, Melano-Marischio, Fabriano Ca' Maiano, Fabriano

Montecarotto Castelbellino - Castelplanio Cupramontana

Il tratto effettivamente dismesso si estende per circa 4,4 km, iniziando circa 1,5 km dopo la stazione di Montecarotto-Castelbellino e terminando in corrispondenza di quella di Castelplanio-Cupramontana. Il binario è stato rimosso ma la sede ferroviaria è sempre riconoscibile come sentiero sterrato. Le stazioni di Castelplanio-Cupramontana e Montecarotto-Castelbellino sono in esercizio lungo il nuovo tracciato a doppio binario. (fonte: Ferrovie Abbandonate)

Lunghezza: 5,889 km

Apertura: 1886

Chiusura: 2017

Linea interessata: Falconara Marittima - Foligno - Orte

Ultimo gestore: Ferrovie dello Stato

Elettrificazione: 3000 V CC

Scartamento: Ordinario

Stazioni e fermate: Montecarotto-Castelbellino, Castelplanio-Cupramontana.