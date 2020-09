Chi è il fabbro nello stemma di Fabriano?

Un uomo intento a battere un pezzo di ferro sull’incudine. Chi è quel fabbro raffigurato al centro dello stemma comunale di Fabriano? A rivelarlo è la tradizione popolare. Si tratterebbe di un fabbro-ferraio, secondo molti chiamato Mastro Marino, che nel 1.200 riuscì a portare la pace tra due fratelli che stavano litigando su un ponte che attraversa tutt’oggi il fiume Giano.

I fratelli si odiavano, ma si servivano entrambi dallo stesso fabbro. Vivevano in due castelli diversi, uno a Castelvecchio, dove oggi sorge il convento di Santa Caterina, e l’altro al Poggio (dove oggi c’è il monastero di Santa Margherita). Ognuno di loro chiedeva al fabbro cosa l’altro pensasse di lui. Mastro Marino, pur di non acuire quelle tensioni, mentiva a entrambi dicendo che l’altro aveva per il fratello solo parole al miele. Un giorno però i due si incontrarono casualmente su un ponte, iniziarono a litigare e si sfidarono in un duello mortale. Gli insulti e le urla richiamarono la gente nelle vicinanze, tra cui lo stesso fabbro, che riuscì in extremis a convincere i due a riconciliarsi. La riconciliazione tra quei due castelli avrebbe dato vita alla comunità fabrianese.

