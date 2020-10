La dea bendata sceglie di nuovo Ancona: vinti oltre 25mila euro al Superenalotto

Ancona baciata ancora una volta dalla fortuna. Con l’estrazione del Superenaloto di sabato 3 ottobre, in città è stato centrato un "5" da 25.493,30 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso la Tabaccheria Badaloni di via Scataglini 7. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 47,7 milioni di euro e verrà messo in palio nel concorso di domani.

L'ultimo "6" è stato realizzato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nelle Marche, riferisce Agipronews, la sestina vincente è stata centrata solo una volta, con i 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.

(Foto di repertorio)