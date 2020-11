Workshop con Edoardo Tresoldi, 15 artisti disegnano un’opera per Ancona e il suo mare

Dal 15 al 28 febbraio 2021 ci sarà una call pubblica che permetterà a 15 artisti di partecipare al workshop del celebre artista e scultore italiano Edoardo Tresoldi. Una quattordici giorni esclusiva per la produzione e la messa in opera di un’opera d’arte sul suolo pubblico della città di Ancona. «Siamo particolarmente orgogliosi- sostiene Paolo Marasca, assessore alla Cultura del Comune di Ancona, tra le 10 finaliste del bando per Capitale italiana della cultura 2022, sia per l’arrivo di un grande artista sia per aver favorito e ospitato la sinergia tra soggetti diversi, pubblici e privati, uniti dal desiderio di migliorare la vita attraverso l’azione culturale. Sarà bellissimo ospitare i vincitori della call, e assistere alle riflessioni loro e di Tresoldi su Ancona e sul suo mare, per avere alla fine un’opera della città. Ringraziamo tutti quelli che, con grande impegno, hanno permesso ad Ancona di avere questo privilegio». L’iniziativa è possibile grazie all’esclusiva collaborazione tra un soggetto privato, un soggetto pubblico e un ente di ricerca. Il Cantiere delle Marche, il Fondo Mole e CNR IRBIM di Ancona invitano giovani creativi a indagare uno degli orizzonti di maggiore fascino e maestosità: durante il workshop, attraverso lo sguardo della sperimentazione creativa, il litorale anconetano diverrà protagonista di un nuovo approccio artistico, capace di fondere in un’unica esperienza architettura, arte e natura. Indagando l’impatto dell’installazione sulla vita marina e la biodiversità, attraverso il supporto del CNR, i partecipanti saranno coinvolti nella definizione di un inedito dialogo tra opera d’arte ed ecosistema circostante.

Il progetto

Focalizzandosi su tre differenti location - la Mole Vanvitelliana, il porto Antico e le grotte dei pescatori, i partecipanti avranno l’opportunità di pensare e realizzare un’installazione che dialoghi con il mare, attraverso le indicazioni di Edoardo Tresoldi. Tre i partner di progetto che per la prima volta hanno deciso di sedersi allo stesso tavolo e progettare un’iniziativa di estremo valore culturale per la città di Ancona. Cantiere delle Marche, Il Fondo Mole Vanvitelliana e CNR IRBIM, Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine appartenente al più grande ente di ricerca pubblica del Paese.

Come iscriversi

L’ammissione al workshop avverrà attraverso la valutazione del Curriculum, del Portfolio e della Lettera motivazionale. Saranno ammessi candidati dai 18 ai 35 anni di età e il termine di presentazione delle candidature è fissato per domenica 20/12/2020. Per tutte le informazioni: www.tresoldiacademy.com.