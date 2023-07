Un pieno di magia per iniziare la giornata: dove vedere le migliori 10 albe ad Ancona e dintorni

Spettacolo per gli occhi, terapia per lo spirito. Quando il sole è già nel cielo la giornata fa il pieno di energia. Quali sono i migliori posti ad Ancona dove ammirare l'alba? Una carrelata di luoghi assolutamente da non perdere per ammirare il "sunrise" di casa nostra

I luoghi da provare

1.La Seggiola del Papa

2. La Grotta Azzurra

3. La Vela

4. La Scalaccia

5. Il Passetto (Monumento e piscine)

6. Forte Altavilla

7. Osservatorio Pietralacroce

8. Imbocco del Passo del Lupo

9. Spiagge di Marcelli e Numana

10. Piazzetta di Sirolo