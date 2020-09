«A noi ce piace de magnà e beve», le migliori 5 cucine romane in provincia di Ancona 

Carbonara, amatriciana e altre prelibatezze. I migliori 5 ristoranti specializzati in cucina romana e laziale in provincia di Ancona, selezionati e classificati da Tripadvisor in base alle recensioni rei clienti.

La classifica

5- Osteria Grattaccio (Fabriano)

Via Giuseppe Miliani 1, tel. +39 392 720 8004

4 - Osteria Corvino (Castelfidardo)

Via Giacomo Rossini 129, tel. +39 348 779 4586

3 - Il vicolo del gusto (Fabriano)

Via Filippo Corridoni 2, tel. +39 339 452 3622

2 -Picchiapò (Senigallia)

Via Marchetti 98, tel. +39 071 097 0216

1 - Bar Life (Ancona-Aspio)

Via Ancona 116, tel. +39 071 710 8800.

(Foto: Buonissimo.it)