Quando Maradona emozionò Ancona: “El Pibe de Oro” allo stadio Dorico

Non tutti lo sanno, ma chi c’era non può dimenticare. Era il 4 agosto 1985 quando dal tunnel dello stadio Dorico uscì Diego Armando Maradona. Sì, “El pibe de oro” è stato ad Ancona per un’amichevole di preparazione all’imminente stagione calcistica del Napoli. Non giocò, ci fu solo lo spazio e il tempo per un giro di capo e salutare i tifosi assiepati per vedere il numero 10 argentino, ormai prossimo al secondo campionato in maglia azzurra.

Un giro di campo, il saluto alle tribune e (purtroppo) basta così. Vinse il Napoli per 2-6, ma questa è un’altra storia. Diego e Ancona non si incontreranno più. I biancorossi debutteranno in serie A nella stagione 1992-1993, proprio nell’anno in cui Diego volò in Spagna per vestire la maglia del Siviglia.