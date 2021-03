Se un anconetano vi dice: «C’ho el dente ventale»

Il dente ventale è una simpatica alternativa per definire il “dente del giudizio”. Secondo il portale Ancondorica.net questa espressione, usata dalle vecchie generazioni, sarebbe riportata in un quaderno che i dottori non marchigiani dell’ex Umberto Primo usavano come vocabolario.

Un vero e proprio prontuario che i medici utilizzavano per tradurre le lamentele dei pazienti.