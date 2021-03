Se un anconetano vi dice: «Aiuto, c'ho l’acqua a la panza!»

L’ascite è la raccolta di liquido nella cavità peritoneale, un disturbo che per gli anconetani di vecchia generazione si traduce con: «avere l’acqua a la panza».

Questa espressione si troverebbe in un quaderno che, secondo la tradizione, i dottori alle prime armi dell’ex ospedale Umberto I usavano per tradurre i disturbi lamentati dai pazienti. Un documento vitale soprattutto per i medici che venivano a lavorare da fuori Ancona.