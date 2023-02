Deliveroo si espande nelle Marche: food a domicilio attivato in tre nuovi comuni dell'anconetano

Gli store da cui oggi è possibile ordinare la spesa a domicilio sono più di 2.000. Tra questi, supermercati, in collaborazione con i principali brand della grande distribuzione ma anche negozi indipendenti e botteghe artigianali, come gelaterie, panifici, macellerie, negozi di gastronomia, minimarket, fruttivendoli, pescherie ed enoteche. Continua l’espansione territoriale della piattaforma Deliveroo, anche nelle Marche.Il servizio è infatti attivo anche a Chiaravalle, Montemarciano e Camerata Picena.

Come funziona il servizio

Il servizio di Deliveroo è facile e veloce: basta accedere alla piattaforma via web o tramite app (disponibile per iOS e Android), selezionare il ristorante o il supermercato preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna - o dove si vuole ritirare il cibo ordinato per l’asporto attraverso la funzione “ritiro” - consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione.

Le opportunità per i rider

Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito www.deliveroo.it/apply.

Come diventare ristorante partner

I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web su restaurants.deliveroo.com/it- it/.