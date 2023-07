Da Osimo a Dimaro: i ragazzi di Frolla incontrano il Napoli campione d'Italia

DIMARO - Emozioni nel cuore della Val di Sole. La scorsa domenica, alcuni dei ragazzi di Frolla Microbiscottificio si sono recati a Dimaro, quartier generale del Napoli, che ha da poco iniziato il ritiro in vista della stagione 2023/2024. Da Osimo in Trentino per assistere all’allenamento dei Campioni d’Italia direttamente a bordocampo. Mancavano big come Osimhen e Kvaratskhelia ma per i ragazzi della cooperativa sociale marchigiana è stata comunque una grande emozione ammirare tanti campioni a così poca distanza. Emozione che si è fatta ancor più grande al termine della sessione pomeridiana, quando al Presidente Aurelio De Laurentiis è stata consegnata una selezione di biscotti realizzati da Frolla Microbiscottificio nel cuore delle Marche. Il patron azzurro si è poi gentilmente concesso per una foto in compagnia di Gianluca Di Lorenzo e Jacopo Corona – fondatori della cooperativa – ma anche di Marco, Denny e Andrea, tre ragazzi che lavorano nel biscottificio e che fanno parte dell’omonima squadra di calcio, il Frolla Team, che partecipa al campionato di quarta categoria – affiliato FIGC - riservato ai ragazzi diversamente abili.

“E’ stata una giornata bellissima – raccontano Di Lorenzo e Corona – soprattutto perché abbiamo visto i nostri ragazzi divertirsi e godere di ogni momento a così ristretto contatto con alcuni dei loro beniamini. Giornate così ripagano il nostro lavoro. Desideriamo ringraziare gli organizzatori e le istituzioni locali per la grande accoglienza, oltre ovviamente al Presidente De Laurentiis per la foto che per noi è un ricordo prezioso di questa giornata”.

A fare eco alle parole dei fondatori, il commento di Marco, Denny e Andrea: “la giornata a Dimaro è stata una grande emozione. La nostra è una famiglia, lavoriamo divertendoci e siamo contenti di poter fare esperienze così belle e gratificanti”.

Sono giorni intensi per Frolla Microbiscottificio. In concomitanza con la trasferta a Dimaro infatti, è stato lanciato BeeFrolla, un progetto che è il risultato della collaborazione tra la cooperativa sociale e l’azienda agricola Giorgio Poeta, giovane apicoltore marchigiano che incentra la sua attività sul benessere delle api e sulla creazione di un business etico. Per dare vita e forma a questa iniziativa, è stata appena lanciata una campagna di crowdfunding tutta particolare. Chi donerà, riceverà in cambio vasetti di miele: si va dall’opzione “dolcezza taglia S” (donazione di 25 euro, include un vasetto) a quella “dolcezza XXL” (250 euro e 25 vasetti inclusi). L’obiettivo minimo è il raggiungimento dei 6000 euro.