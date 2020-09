Il buongiorno che Franco Novelli e Alessandra Egidi riservano ai clienti della pasticceria “Vecchia Ancona” di Brecce Bianche diventano spesso virale sulle varie piattaforme social. Una delle performance di maggior successo, via TikTok, è l’interpretazione di “E daje de tacco”, celebre stornello romano conosciuto anche come “La sorà Assunta” reso famosissimo da Alvaro Amici e rivisitata in chiave dance da Beautiful Team & Fiammetta.

Video TikTok@alessandraegidi