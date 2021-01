Verdure? Più buone se fatte all'anconetana: le erbe di campo straginate

Le Erbe di campo straginate o “cucina” sono erbe di campo miste (bietole, cicoria, grispigni, spinaci , cime di rapa) lessate insieme ad una patata e ripassate poi in padella con olio, aglio e peperoncino.

Ingredienti

Erbe di campo miste 500 g

Patata (media) 1

Olio extravergine d’oliva q.b.

Peperoncino q.b.

Sale

Aglio

Procedura

Pulire e lavare bene le erbe di campo.

Metterle a cuocere su una pentola con dell’acqua bollente.

Farle cuocere bene, poi scolarle.

Far soffriggere uno spicchio d’aglio in camicia schiacciato e un peperoncino spezzato.

Unire le verdure ben scolate e la patata (precedentemente bollita) in parte schiacciata con una forchetta e in parte a tocchetti.

Versare nella padella le erbe e la patata e mescolate a fuoco medio per circa 10 minuti. Servire le erbe di campo straginate calde.

Fonte: (Comune di Ancona - Vivere la città)